В Улан-Удэ вылечили от коронавируса 101-летнюю бабушку

Цыпилма Жигжитовна пережила раскулачивание, репрессии, войну, а теперь и ковид
Сегодня, 28 июня в Улан-Удэ из БСМП выписывают Цыпилму Жигжитовну 1920 года рождения. 101-летняя бабушка попала сюда две недели назад в тяжёлом состоянии. Сейчас она чувствует себя хорошо и готова вернуться домой, рассказали представители БСМП.
Встречать маму пришла дочь Жаргал Балдановна. Она поблагодарила весь персонал терапевтического отделения больницы и в первую очередь лечащего врача Дариму Цыбикову и заведующую Марину Батомунхоеву.
- Мы благодарны за профессионализм, за человечность! Также и медсёстрам, и санитарочкам, и соседкам по палате – всем, кто ухаживал за нашей бабушкой. Она у нас сейчас нуждается в постоянном уходе. Мама прожила длинную жизнь и благодаря вам ещё будет жить. Пережила раскулачивание, репрессии, Великую Отечественную войну, девяностые. Всё это очень тяжело прошлось по её судьбе. А теперь, получается, ещё и ковид пережила. Тем не менее, она не потеряла любви к людям, жажды жизни. Всем желаю такого же здоровья, как у нашей бабушки, и долгих лет жизни! – обратилась дочь 101-летней женщины.
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