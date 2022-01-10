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В Улан-Удэ временно закрыт этнозоосад

В Улан-Удэ временно закрыт этнозоосад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Меры были приняты в связи с распространением заразной болезни скота

В Улан-Удэ с 7 января закрыт зоосад этнографического музея народов Забайкалья. Решение было принято по рекомендации управления ветеринарии в связи с распространением нодулярного дерматита на территории Бурятии, в том числе в Иволгинском районе.

Этнозоосад будет закрыт на период проведения ветеринарных профилактических мероприятий.

- Инфекционная болезнь очень опасна для наших животных, поэтому приняты такие меры. Приносим свои извинения. Мы обязательно сообщим об окончании мероприятий, - сообщает пресс-служба этнографического музея.

Напомним, что из-за распространения нодулярного дерматита в Бурятии введён режим ЧС межмуниципального уровня. Соответствующее распоряжение правительства подписал глава Бурятии Алексей Цыденов.
этнографический музей зоопарк Улан-Удэ нодулярный дерматит

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