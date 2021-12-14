Иркутские студенты испекли «блокадный» хлеб

Учащиеся по историческим документам воссоздали хлеб блокадного Ленинграда



В Иркутске студенты ИрНИТУ испекли и попробовали на вкус хлеб блокадного Ленинграда. Дегустация состоялась в рамках проекта, посвящённого Великой Отечественной войне. Цикл лекций для будущих машиностроителей и пищевиков организовал профессор кафедры истории и философии вуза Сергей Карасёв.



Блокадный хлеб испекли студенты, осваивающие технологии переработки пищевого растительного сырья.



- Я связался с сотрудниками Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, некоторые рецепты мы взяли из книги «1000 дней после Победы», - рассказал Сергей Карасёв.



«Вода, мука и молитва», – так говорил о рецепте блокадного хлеба один из его авторов – технолог Павел Плотников. В блокаду технология приготовления хлеба менялась, поэтому студенты испекли четыре разных буханки. В состав блокадных рецептов входили гидроцеллюлоза, жмых, обойная пыль, выбойки из мешков, хвоя, опилки и прочее. Хлеб отличался от привычного продукта плотностью и вкусом. В настоящее время некоторые ингредиенты сложно найти, поэтому политеховцы заменили их, используя современные технологии.



Задачей первокурсника Глеба Кожевникова стала организация рабочего процесса команды из 13 человек.



- Изучив исторические документы, мы изготовили буханки из пшеничной и ржаной муки, лемонграсса, семян расторопши и воды. Наша команда подготовила презентацию, в которой отобразила граммовку хлеба для каждой категории населения – рабочие горячих цехов, рабочие, служащие, иждивенцы и дети до 12 лет. Мы также продемонстрировали карту Ленинграда и «дорогу жизни», – пояснил Глеб Кожевников.



Студенты не только прослушали лекционный материал, но и рассказали о своих родственниках – ветеранах и детях войны, тружениках тыла и пострадавших от сталинских репрессий. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета.



Справка



27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в России проводят акцию «Блокадный хлеб».



Ленинградцы начали получать хлебные карточки с 18 июля 1941 года. Рабочим, например, полагалось по 800 граммов хлеба. Но уже к началу сентября нормы стали урезать. Всего понижений было пять. Самая минимальная дневная норма хлеба – 125 граммов, которая продержалась с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, привела к резкому скачку смертности от голода (в декабрь 1941 года умерло около 50 тысяч человек).



