Иркутские студенты испекли «блокадный» хлеб

Учащиеся по историческим документам воссоздали хлеб блокадного Ленинграда
В Иркутске студенты ИрНИТУ испекли и попробовали на вкус хлеб блокадного Ленинграда. Дегустация состоялась в рамках проекта, посвящённого Великой Отечественной войне. Цикл лекций для будущих машиностроителей и пищевиков организовал профессор кафедры истории и философии вуза Сергей Карасёв.
Блокадный хлеб испекли студенты, осваивающие технологии переработки пищевого растительного сырья.
- Я связался с сотрудниками Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, некоторые рецепты мы взяли из книги «1000 дней после Победы», - рассказал Сергей Карасёв.
«Вода, мука и молитва», – так говорил о рецепте блокадного хлеба один из его авторов – технолог Павел Плотников. В блокаду технология приготовления хлеба менялась, поэтому студенты испекли четыре разных буханки. В состав блокадных рецептов входили гидроцеллюлоза, жмых, обойная пыль, выбойки из мешков, хвоя, опилки и прочее. Хлеб отличался от привычного продукта плотностью и вкусом. В настоящее время некоторые ингредиенты сложно найти, поэтому политеховцы заменили их, используя современные технологии.
Задачей первокурсника Глеба Кожевникова стала организация рабочего процесса команды из 13 человек.
- Изучив исторические документы, мы изготовили буханки из пшеничной и ржаной муки, лемонграсса, семян расторопши и воды. Наша команда подготовила презентацию, в которой отобразила граммовку хлеба для каждой категории населения – рабочие горячих цехов, рабочие, служащие, иждивенцы и дети до 12 лет. Мы также продемонстрировали карту Ленинграда и «дорогу жизни», – пояснил Глеб Кожевников.
Студенты не только прослушали лекционный материал, но и рассказали о своих родственниках – ветеранах и детях войны, тружениках тыла и пострадавших от сталинских репрессий. Об этом сообщает пресс-служба Иркутского национального исследовательского технического университета.
Справка
27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в России проводят акцию «Блокадный хлеб».
Ленинградцы начали получать хлебные карточки с 18 июля 1941 года. Рабочим, например, полагалось по 800 граммов хлеба. Но уже к началу сентября нормы стали урезать. Всего понижений было пять. Самая минимальная дневная норма хлеба – 125 граммов, которая продержалась с 20 ноября по 25 декабря 1941 года, привела к резкому скачку смертности от голода (в декабрь 1941 года умерло около 50 тысяч человек).
Иркутские студенты испекли «блокадный» хлеб
Общество, Фото:
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