Спортсменкам требуется более 700 тысяч рублей
В декабре 2021 года в Таиланде, в городе Бангкок, пройдёт первенство мира по тайскому боксу. В заявку сборной России попали три спортсменки из Бурятии – Екатерина Карнакова, Дарья Ербаева и Елизавета Бадамацыренова. Однако финансирование на участие в этих соревнованиях не предусмотрено в федеральном бюджете. В связи с этим был открыт сбор средств, сообщил на своей странице в Instagram президент федерации тайского бокса Бурятии Жаргал Очиров.
- Тем не менее Минспорта Бурятии оплатит часть расходов. За что большое спасибо. Но данных средств всё-таки не хватит. Поэтому я с нашей федерацией объявляем сбор средств для отправки четырёх человек (три спортсменки и тренер) на первенство мира. В связи с недельным карантином перед участием, плюс проживание и перелёт - общая сумма на одного человека 250 тысяч, - пояснил Жаргал Очиров.
В общей сложности спортсменам и тренерам необходимо собрать 750 тысяч рублей.
- Я планирую их сопровождать и тренировать, - добавил он.
В Бурятии тайбоксёры собирают деньги на поездку на первенство мира
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