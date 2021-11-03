Приём заявок продлится до 15 ноября
В Забайкалье начался приём заявок на участие в ежегодной краевой выставке художников региона. Мероприятие пройдёт в музейно-выставочном центре края.
- Каждый раз подобные масштабные проекты привлекают к себе особое внимание забайкальского зрителя. Участие в краевой выставке – это не только возможность показать себя и проба творческих сил. Это обмен опытом с коллегами, новые идеи и творческое соревнование, - рассказали в музее.
По словам организаторов, уникальность проекта в том, что даже непрофессиональные художники могут представить своё творчество на главной выставочной площадке региона, внося свой вклад в развитие и сохранение художественных традиций, культурного и духовного наследия нашего края.
Заявки принимаются до 15 ноября. Более подробную информацию об условиях участия можно найти на сайте музейно-выставочного центра Забайкалья, сообщает пресс-служба министерства культуры края.
Возрастное ограничение 16+
Художники Забайкалья могут принять участие в краевой выставке
Общество, Фото:
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