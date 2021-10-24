В Слюдянке мужчина убил сожительницу и закопал её тело в огороде

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

До октября 2021 года об исчезновении женщины никто не знал



В Слюдянке раскрыли убийство женщины. Предъявлено обвинение 49-летнему местному жителю в убийстве.



По версии следствия, в ноябре 2018 года пьяный мужчина в ходе ссоры нанёс множественные удары по голове и другим частям тела своей сожительнице. От полученных травм 40-летняя женщина скончалась на месте преступления.



- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками полиции установили ключевого свидетеля, который не так давно узнал о совершенном преступлении и дал показания, - отметили в СУ СК РФ по Иркутской области.



Вскоре подозреваемого задержали. Сотрудниками правоохранительных органов в огороде обнаружены останки тела погибшей. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Установлено, что мужчина на протяжении пяти месяцев хранил тело женщины в кладовке, расположенной на территории участка. В апреле 2019 года он закопал тело потерпевшей в огороде своего дома. До октября 2021 года об исчезновении женщины никто не знал.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.



