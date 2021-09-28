Тайбоксёры Бурятии привезли из Ангарска 12 медалей

В Иркутской области состоялся турнир на призы Вячеслава Булдакова



С 24 по 26 сентября в Ангарске проходил ежегодный турнир по тайскому боксу на призы чемпиона мира Вячеслава Булдакова. Бурятию впервые на этих соревнованиях представила спортивная школа Иволгинского района республики.



За медали боролись 12 юных тайбоксёров-иволгинцев. По итогам турнира они завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.



- Хорошая конкуренция, очень красочные сильные поединки, ни одна победа не досталась легко. А некоторым нашим спортсменам приходилось выходить в бой с более опытными и старше по возрасту соперниками, - сообщили в клубе «Иволга Тай».

