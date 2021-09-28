 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 сентября

27 сентября

Популярное

Тайбоксёры Бурятии привезли из Ангарска 12 медалей

Тайбоксёры Бурятии привезли из Ангарска 12 медалей
Общество,  Фото:pixabay.com
В Иркутской области состоялся турнир на призы Вячеслава Булдакова

С 24 по 26 сентября в Ангарске проходил ежегодный турнир по тайскому боксу на призы чемпиона мира Вячеслава Булдакова. Бурятию впервые на этих соревнованиях представила спортивная школа Иволгинского района республики.

За медали боролись 12 юных тайбоксёров-иволгинцев. По итогам турнира они завоевали 3 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые медали.

- Хорошая конкуренция, очень красочные сильные поединки, ни одна победа не досталась легко. А некоторым нашим спортсменам приходилось выходить в бой с более опытными и старше по возрасту соперниками, - сообщили в клубе «Иволга Тай».
тайский бокс турнир спорт Иволгинский район Бурятия Ангарск

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Монголии отменят карантин для прибывших из-за границы
В Монголии отменят карантин для прибывших из-за границы
Общество, 28.09.2021
Граждан переведут на домашнее наблюдение
Педагог из Улан-Удэ участвует в конкурсе «Учитель года России»
Педагог из Улан-Удэ участвует в конкурсе «Учитель года России»
Общество, 28.09.2021
Итоги первых туров подведут завтра, 29 сентября
Чемпионом турнира «Наадым» в Туве стал сумоист
Чемпионом турнира «Наадым» в Туве стал сумоист
Общество, 28.09.2021
Победителю вручили приз – 100 голов мелкого рогатого скота
В Иркутске сыграли в «Народные игры от Бабра»
В Иркутске сыграли в «Народные игры от Бабра»
Общество, 28.09.2021
Победу одержала команда «Железная маска» из Ленинского района
В Улан-Удэ отпраздновали Воздвижение Креста Господня
В Улан-Удэ отпраздновали Воздвижение Креста Господня
Общество, 28.09.2021
В Свято-Одигитриевском соборе прошли праздничные богослужения
В Бурятии подвели итоги футбольных турниров
В Бурятии подвели итоги футбольных турниров
Общество, 28.09.2021
Среди ветеранов победу праздновала команда КПРФ
В Агинском округе назвали победителей борцовского турнира
В Агинском округе назвали победителей борцовского турнира
Общество, 28.09.2021
Соревнования по национальной борьбе проводились в честь юбилея Агинского дацана
В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет
В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет
Общество, 28.09.2021
В Кяхтинский район юбиляр переехала с семьёй в 1959 году
Иркутские археологи помогут в создании музея в Бурятии
Иркутские археологи помогут в создании музея в Бурятии
Общество, 28.09.2021
В экспозицию передадут находки каменного, бронзового веков и средневековья
Забайкалец стал номинантом фестиваля поэзии в Улан-Удэ
Забайкалец стал номинантом фестиваля поэзии в Улан-Удэ
Общество, 28.09.2021
Актёр краевого театра занял первое место в номинации «Бардовская песня»
Пловцы Бурятии завоевали 4 медали чемпионата и первенства ДФО
Пловцы Бурятии завоевали 4 медали чемпионата и первенства ДФО
Общество, 28.09.2021
Ксения Зубакина выиграла три «золота» на дистанциях 50, 100 и 200 метров вольным стилем
Писательницы Забайкалья вошли в лонг-лист премии Арсеньева
Писательницы Забайкалья вошли в лонг-лист премии Арсеньева
Общество, 28.09.2021
Работы авторов отмечены в номинации «Детская проза»
Арбалетчики Бурятии привезли 14 медалей с первенства и чемпионата России
Арбалетчики Бурятии привезли 14 медалей с первенства и чемпионата России
Общество, 28.09.2021
Соревнования проходили в Астраханской области
Клещи всё ещё кусают жителей Бурятии
Клещи всё ещё кусают жителей Бурятии
Общество, 28.09.2021
В этом году активность клещей ниже, чем год назад

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^