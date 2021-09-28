Победу одержала команда «Железная маска» из Ленинского района
В минувшие выходные в Иркутске прошёл финальный этап спартакиады среди жителей города «Народные игры от Бабра». Соревнования были посвящены Году массового спорта.
Набор команд для участия в спартакиаде стартовал 1 августа. О своём желании участвовать в состязаниях заявили более четырёхсот горожан в возрасте от 18 до 50 лет. Команды проходили такие испытания, как дартс, прыжки на скакалке, отжимание, перетягивание каната, спортивные и интеллектуальные эстафеты. По итогам отборочного тура в финал вышли десять команд от всех городских округов.
По итогам прошедших состязаний места распределились следующим образом. Третье место заняла команда «Red Sun и Октябрята» из Октябрьского округа. Второе место у команды «Атлеты» Ленинского округа. Победу одержала команда «Железная маска» также из Ленинского района.
В личном первенстве среди девушек в прыжках на скакалке победила Наталья Язовская из команды «Стрела» (Правобережный округ), второе место у Маргариты Фёдоровой из команды «Школьная» (Ленинский округ), замкнула тройку лидеров Ирина Макарова из команды «Созвездие и молния» (Свердловский округ). В личном первенстве среди мужчин на отжиманиях за 30 секунд победу с результатом 61 отжимание одержал Андрей Осиновский – участник команды «Стрела», на втором место с результатом 54 отжимания закрепился Николай Антипин из команды «Наш Первомайский» (Свердловский округ), третье место с результатом 53 отжимания у Владимира Потапова из «Железной маски». Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске сыграли в «Народные игры от Бабра»
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