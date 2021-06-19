В Улан-Удэ прошла встреча делегации РАН с ведущими институтами Сибирского отделения академии



Делегация Российской академии наук в составе президента РАН Александра Сергеева, вице-президентов Валентина Пармона и Валерия Бондура приняла участие во встрече с представителями институтов Сибирского отделения РАН. Это Институт монголоведения, буддологии и тибетологии, Геологического института, Института общей и экспериментальной биологии, Байкальcкого института природопользования, Института физического материаловедения, Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства, Бурятского научного центра, Института экономики и организации промышленного производства.



Отметим, это первый визит президента РАН Александра Сергеева в регион.



Открывая встречу с научным сообществом, президент Российской академии наук Александр Сергеев отметил, геостратегическое положение определяет как спектр научных институтов региона, так и перечень первостепенных проблем, в том числе по экологической повестке.



- Если посмотреть на регион – понятно, что Байкал должен быть «экологическим эталоном», с другой стороны, существует значительное антропогенное влияние, и мы последнее время очень озабочены тем, чтобы оно было как минимум стало управляемым. Для восстановления экологической ситуации наука, конечно, должна сказать своё слово, - уверен Сергеев.



По его словам, упор в работе должен быть сделан в сторону превращения знаний в технологии. «Если говорить о функционале РАН, то это научно-методическое руководство, экспертиза, в том числе в части взаимодействия с бизнесом, вопросы, связанные с подготовкой кадров, международным сотрудничеством. Правильно, чтобы мы совместными усилиями работали по этим тематикам», - подчеркнул президент Российской академии наук.



Особенно остро стоит проблема подготовки и удержания научных кадров. «Это очень существенный негативный тренд (сокращение количества учёных в стране – прим. ред.), который никого не обходит стороной. Вопрос подготовки кадров для нашего будущего технологического развития принципиально важен. Россия пока проигрывает в «гонке технологий», технологическое отставание остается важнейшей нерешённой проблемой. Если мы не научимся догонять, предлагать свои технологические решения, мы точно останемся на обочине цивилизации», - сказал Сергеев.



Не менее важно и выполнение намеченных планов и стратегий, эти документы не должны носить формальный характер, считает Александр Сергеев. «Оказывается, в 2020 году у нас завершился период инновационного развития – ни один её параметр не выполнен. Сейчас у нас новая стратегия – научно-технологического развития, важно, чтобы мы также не забыли о ней через несколько лет. Должно прийти понимание в стране, что без развития науки и технологий мы не сможем двигаться вперёд», - подчеркнул Сергеев.



Директор Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Борис Базаров, представляя участников встречи, отметил, что в научных институтах Бурятии работает около тысячи сотрудников.

- Мы никогда не теряли ощущения, что мы – институты Российской академии наук, всю свою историю мы с гордостью несли это имя, - подчеркнул Борис Базаров.



На сегодняшний день идёт серьёзное расширение повестки по южным соседям: Китай, Монголия, в целом вся Восточная Азия.



«На президиуме было принято решение об образовании Международного экономического центра. Мы все сообща будем работать, чтобы всё это успешно состоялось», - сказал Борис Базаров.

Важное внимание будет уделено экономическим вопросам. «Институт экономики должен сыграть свою важнейшую роль в формировании нашей региональной повестки и в дальнейшем развитии фундаментальных наук в Сибири и на Дальнем Востоке», - добавил Базаров.





Участники встречи поделились своими видением актуальных проблем развития науки в Сибири, отметив, что сегодня как никогда важна кооперация всего научного сообщества.

