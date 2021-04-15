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В Бурятии объяснили, кто будет использовать данные переписи

В Бурятии объяснили, кто будет использовать данные переписи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Особенно важны данные переписи для госорганов

В Бурятстате дали объяснения, кто будет использовать данные всероссийской переписи населения, которая состоится в этом году.

- Перепись населения является важнейшим статистическим событием десятилетия, итоги которого ложатся в основу ключевых демографических, экономических и социальных расчетов. Полученные в ходе переписи данные находят своё применение не только в деятельности государственных структур, но и в различных сферах, - сообщили в Бурятстате.

Результаты переписи используют органы исполнительной власти для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических и социальных программ развития регионов, планирования и развития объектов инфраструктуры, дорог, газопроводов, строительстве линий электропередач, развитии общественного транспорта, строительства школ, институтов, детских садов.

Руководствуются данными, собранными в ходе переписи, и органы законодательной власти при утверждении бюджетов и подготовке регулирующих норм и законов.

Полученную статистику используют исследователи, учёные и студенты. Данные переписи дают возможность проводить демографические, социологические, этнографические, этнологические, экономические, лингвистические, и другие исследования.

Частный бизнес и государственные корпорации используют полученные сведения в своём стратегическом планировании: строительстве заводов, цехов, хранилищ, центров переработки продукции, жилой и коммерческой недвижимости. Данные переписи играют ключевую роль при открытии сетевых объектов: отделений банков, торговых и сервисных точек, представительств компаний.

Всероссийская перепись населения пройдёт в этом году с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

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