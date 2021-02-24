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В Бурятии завершился конкурс мастерства и традиций «Дүрбэн бэрхэ»

В Бурятии завершился конкурс мастерства и традиций «Дүрбэн бэрхэ»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Лидерами конкурса стали команды хори, селенгинцев и хонгодоров

В Бурятии прошёл конкурс мастерства, смекалки и знаний бурятских традиций «Дүрбэн бэрхэ». Конкурсанты плели кнуты, пряли шерсть, раскрывали секреты осенних работ малчинов-скотоводов, рекламировали продукцию своих районов, рассказывали про воинов-земляков к 75-летию Победы и отвечали на блиц-вопросы. Также они искали ответы на острые социальные проблемы: как остановить отток сельского населения в город, возродить ремёсла, помочь устроить жизнь на селе, как развивать скотоводство, как бороться с алкоголизмом и сохранить язык.

- Главная цель конкурса – распространение знаний о традициях и культуре малчинов-скотоводов и истории бурят на живом, неформализованном языке, - сообщает пресс-служба минкультуры РБ.

Отборочные туры предварительно прошли в 10 прямых эфирах радиостанции «Буряад ФМ» между представителями разных районов. В финале состязались шесть команд-представителей бурятских родов: сэлэнгэ, хонгоодор, эхирэд-булагад, баргажан, хори и хамниган. По итогам лидерами конкурса стали команды хори, селенгинцев и хонгодоров с разницей в 0,5 баллов.
Бурятия конкурс бурятский язык национальная культура народные традиции
 
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