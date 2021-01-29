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Конькобежцы Забайкалья стали призёрами первенства ДФО

Конькобежцы Забайкалья стали призёрами первенства ДФО
Общество,  Фото:федерация по конькобежному спорту Забайкальского края
Соревнования проходили в Биробиджане

В Биробиджане завершилось первенство Дальневосточного федерального округа среди девушек и юношей 11-13 лет, 14-17 лет по конькобежному спорту.

- Среди девушек 14-17 лет София Седунова на дистанциях 500, 1500 и 1000 метров завоевала бронзовые награды, а также на дистанции 3000 метров получила серебряную медаль. Полина Симухина на дистанции 1000 метров заняла третье место, на дистанциях 1500 и 3000 метров завоевала «серебро». Ещё одна представительница Забайкальского края Анастасия Селезнева на дистанциях 500, 1500 и 3000 метров завоевала бронзовые награды, - рассказали в федерации по конькобежному спорту Забайкальского края.

Также они добавили, что среди девушек 11-13 лет Елизавета Колесникова на дистанциях 500 и 1000 метров заняла первые места. Даниил Червонный на дистанции 500 метров выиграл «серебро», а на дистанции 1000 метров – «бронзу». Артём Артонюк на дистанции 500 метров получил серебряную награду. Лев Матвеев на дистанциях 1000 и 500 метров получил золотые медали.

Победители и призёры получили право представить регион на первенстве России среди девушек и юношей 11-13 лет, которое пройдёт в марте в городе Челябинск. Спортсмены тренируются у Семена Чернышева и Александра Борисова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Забайкальский край конькобежный спорт спорт первенство ДФО
 
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