Один житель Бурятии скончался от коронавируса за сутки

Заболеваемость коронавирусом в республике остаётся стабильной
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 25 января общее число случаев заражения COVID-2019 с начала пандемии достигло 29 665. Из них 54% (15 857) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За последние сутки диагноз подтвердили у 146 человек. Из них 112 больных обследовали по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Заболеваемость коронавирусом остаётся на стабильном уровне: для сравнения, днём ранее было 147 заболевших, за день до этого +150, до этого +153, +151, +149, +150, +150 и т.д.
За всё время выздоровели 26 983 пациентов, или 90,9%. Накануне вылечились 111 человек.
Летальные исходы по-прежнему фиксируют ежедневно, но за минувшие сутки скончался только один пациент. Всего же коронавирус в Бурятии унёс жизни 650 человек.
В стационарах республики сегодня лежат 1093 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 807. В отделениях реанимации находится 84 пациента (из них старше 65 лет – 52), на ИВЛ 38 пациентов (из них старше 65 – 26).
Занятость коечного фонда составляет 62 %.
Амбулаторное лечение проходят 939 пациентов с COVID-19. Наблюдается 1399 человек.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 2823 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», Буддийская Традиционная Сангха России и Хамбо Лама обратились к жителям Бурятии с просьбой не навещать в дни Сагаалгана родных, а также смотреть трансляции с молебнов по телевидению и слушать по радио.
Бурятия готовится к массовой вакцинации от коронавируса – в республику поступило 18 492 дозы вакцины.
В Бурятии решили отменить часть ковидных ограничений. В частности, планируется снять требования по переводу работников организаций на гибкий график работы и переводу 30% работников на дистанционный режим работы. Школы в районах республики с численностью обучающихся свыше 1000 человек планируют полностью перевести на очный формат обучения.
Один житель Бурятии скончался от коронавируса за сутки
Общество, Фото:
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