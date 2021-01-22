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В Бурятии снимут часть ковидных ограничений

В Бурятии снимут часть ковидных ограничений
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Организации и школы возвращаются к нормальной жизни

В Бурятии планируют отменить часть ковидных ограничений. В частности, планируется снять требования по переводу работников организаций на гибкий график работы и переводу 30% работников на дистанционный режим работы.

Школы в районах республики с численностью обучающихся свыше 1000 человек планируют полностью перевести на очный формат обучения. Ранее для таких больших школ был организован перевод 30% обучающихся на дистанционное обучение.

Решение по городским школам будет принято на ближайшем заседании республиканского оперштаба, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», организации Бурятии обязали перевести минимум 30% своих работников на дистанционку ещё в начале октября. Это требование не коснулось только продуктовых магазинов, организаций образования, организаций, которые задействованы в строительстве объектов в рамках национальных проектов и некоторых других объектов.

На утро 22 января общее число случаев заражения COVID-2019 в Бурятии достигло 29 222. Заболеваемость держится на одном уровне: ежедневно регистрируется в среднем 150 новых случаев инфицирования.


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