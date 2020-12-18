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В Улан-Удэ теперь сразу видят недогрев

В Улан-Удэ теперь сразу видят недогрев
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Работу теплоснабжения города теперь можно отслеживать онлайн

Новая система мониторинга качества теплоснабжения столицы Бурятии позволяет выявлять объекты ЖКХ, находящиеся в критичном состоянии, отслеживать динамику аварийности и контролировать устранение неполадок. Она запущена этой осенью и работает на базе единой дежурно-диспетчерской службы Улан-Удэ, сообщает управление по информационной политике города.

Теперь дежурные видят в онлайн-режиме, как работает теплоснабжение города.

- Мы расставили на основных 22 точках датчики температуры, подачи, обратки и давления. Если у нас где-то занижение, то мы понимаем, что там либо случилась авария, либо идет недогрев по каким-то другим причинам. Мы понимаем, что в данном районе ожидается увеличение количества обращений горожан, – сообщил Сергей Гашев, председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

Допустимое отклонение от заданной температуры – 3%. На динамической карте города помимо зданий схематически отрисованы магистральные и локальные трубопроводы. Каждый объект указан с названием, адресом, координатами, геометрией и зависимостью от линии теплоснабжения. В случае аварийной ситуации автоматические просчитывается зависимость объектов потребления от точки контроля, с цветовым отображением зависимых зданий и масштабированием на экран только данного участка.

Депутаты Улан-Удэнского горсовета, которые познакомились с работой новой системы мониторинга, поддержали внедрение новых технологий, которые позволят городу оперативно решать проблемы теплоснабжения.

- В прошлом году мы говорили о том, что у города отсутствует оперативная информация по состоянию дел с качеством подачи тепла. То есть, ТГК-14 не предоставлял доступ к информации, и город не знал – всё ли в порядке, или где-то проблемы с теплосетью и давлением. К системе можно подключить ещё датчики, чтобы отслеживать ситуацию с каждым домом. Если управляющие компании согласятся заняться подключением датчиков, то масштаб увеличится. Это важно, в том числе, для оплаты жителей. То есть, если мы видим, что, в целом, параметры тепла не подаются в определённый микрорайон, жители вправе просить перерасчёт, – отметил депутат Сергей Бурдиков.



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