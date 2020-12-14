Бурятский лучник выиграл чемпионат ДФО и СФО

Также у сборной республики 2 «серебра» и «бронза» командных соревнований
С 11 по 13 декабря в городе Красноярске прошёл чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по стрельбе из лука. Всего в соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 9 регионов России.
По информации федерации стрельбы из лука РБ, лучник из Бурятии Сергей Шенхоров стал чемпионом соревнований в стрельбе из блочного лука.
Кроме этого сборная Бурятии, получила «серебро» в командных соревнованиях у мужчин как в дисциплине классический лук, так и в стрельбе из блочного. В «классике» второе место у Эрдэма Цыдыпова, Василия Ринчино и Санжи Халудорова. В стрельбе из блочного лука – у Сергея Шенхорова, Дмитрия Галсанова и Дмитрия Батомункуева.
Женская команда Бурятия по стрельбе из классического лука в составе Виктории Харитоновой, Ирины Баторовой и Марии Коногоровой стала бронзовым призёром чемпионата.
В соревнованиях также участвовала сборная Забайкальского края.
- В дисциплине классический лук у мужчин Буянто Остров занял первое место, Эрдэм Должинов получил серебряную медаль. Среди женщин в дисциплине классический лук первое место заняла Татьяна Плотникова, Валерия Мельникова стала второй. В стрельбе из блочного лука Александр Дамбаев завоевал серебряную медаль, еще и один представитель Забайкальского края Ешидоржо Ринчинов занял третье место, - рассказали в региональном центре спортивной подготовки Забайкальского края.
Они также добавили, что в командном зачёте дисциплины классический лук среди мужчин команда Забайкалья в составе Соднома Будаева, Буянто Осорова и Эрдэма Должинова заняла первое место. Первыми стали в дисциплине классический лук и команда женщин в составе Татьяны Плотниковой, Валерии Мельниковой и Даримы Цыбиковой.
В командном первенстве в стрельбе из блочного лука золото завоевали мужчины Забайкальского края: Александр Дамбаев, Ешидоржо Ринчинов и Жалсаб Аюшиев, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
У сборной Иркутской области второе место в стрельбе из блочного лука у Ольги Осиповой. В командных соревнованиях сборная региона взяла «серебро» в дисциплине классический лук у женщин и «бронзу» в «классике» у мужчин, блочном луке у женщин и мужчин.
Бурятский лучник выиграл чемпионат ДФО и СФО
Общество, Фото:
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