Работа для сильных и мужественных



О своей «незаметной», но важной работе редакции «Байкал-Daily» рассказал слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей аварийной службы филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» Владислав Егоров.



Стаж нашего героя – без малого три десятка лет, отданных энергетической отрасли нашего города. В 1992 году, после окончания механико-технологического техникума, Владислав Егоров устроился на ТЭЦ-1, где отработал 16 лет, а в ноябре 2007-го перевёлся в «Улан-Удэнский энергетический комплекс» филиал ПАО «ТГК-14», где трудится и по сей день.



- Я здесь работаю вот уже почти 13 лет, - говорит Владислав Егоров. – Потихоньку втянулся, привык, и сейчас ощущение, как будто вся моя жизнь здесь проходит.



И важность труда простых рабочих не подлежит сомнению – городу в зимнее время не обойтись без горячей воды и отопления, и первостепенная задача энергетиков – обеспечить жителей уютом и теплом. Но без выдержки в этом деле – никак.



- В нашей работе нужно быть выносливым, иметь внутреннее мужество, чтобы работать точно и быстро в жару или на тридцатиградусном морозе, невзирая на холод, темноту, дождь или снег, - рассказывает о трудовых буднях Владислав Егоров. – Ведь порой зимой бывает и за -40°С. Но в основном люди у нас сильные, не привыкшие жаловаться на трудности, хотя не каждому по силам выдержать такие условия.

Главное, по словам нашего героя, качественно и в срок подойти к очередному отопительному сезону. Как только оканчивается сезон, энергетики начинают подготовку к следующему. А сделать предстоит немало – в это время буквально «день за два»: идёт интенсивный ремонт оборудования на ТЭЦ, теплотрасс по всему городу, рабочие укладывают новые теплосети, ведут сварку труб и вентилей, меняя изношенные участки, затем покраска, укладка изоляционных материалов и благоустройство.



Если же в зимний период случаются порывы – где-то труба прогнила или её прорвало, рабочие «Улан-Удэнского энергетического комплекса» незамедлительно выезжают, чтобы устранить последствия: наладить, заменить, восстановить, дабы люди не замёрзли в своих домах, а были с горячей водой, в тепле и в комфорте.



Потому немалая часть жизни героя нашего рассказа посвящена работе.



- Без преувеличения, половину своего времени я нахожусь на работе, а другую половину посвящаю семье и родным, вот и выходит, что почти вся моя жизнь проходит на предприятии, - подчёркивает Владислав. – И я безмерно благодарен своему коллективу – ребята в любой ситуации поддержат, всегда друг за друга заступятся, и приятно работать с такими людьми. А в преддверии нашего праздника желаю коллегам и жителям города терпения, удачи, чтобы было как можно меньше аварийных ситуаций, а больше света и тепла.

