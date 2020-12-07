Забайкалец стал лауреатом премии «Студент года 2020»

Общество, Фото: молодёжный центр «Искра» Забайкальского края

Его выбрали одним из лучших председателей совета обучающихся



Студент Забайкальского института железнодорожного транспорта Николай Шаванов занял 3 место в номинации «Председатель совета обучающихся» в российской национальной премии «Студент года – 2020».



- Финал премии проходил в режиме онлайн со 2 по 6 декабря в молодёжном центре «Искра». Студенты на площадке Zoom проходили конкурсные испытания, где эксперты разных номинаций оценивали уровень подготовки каждого участника. Всего из Забайкалья в премии поучаствовали 11 студентов, - уточнила организатор премии в регионе Татьяна Малярова.



Финал проходил в четыре этапа каждой номинации. Для того, чтобы занять место, Николай Шаванов в режиме онлайн прошёл: самоперезнтацию, собеседование, дебаты и тестирование по теме «История Великой Отечественной войны».



- Я первый раз участвовал в этой премии. Для меня не всегда важна победа, главное – это живое общение с экспертами. Собеседование, дебаты проходили в формате свободного общения. Эксперты оценивали, насколько мы готовы поддержать беседу даже в самых нестандартных ситуациях, - рассказал Николай Шаванов.



Результаты национальной премии «Студент года – 2020» были опубликованы на официальной странице премии вечером 6 декабря, сообщает пресс-служба молодёжного центра «Искра» Забайкальского края.



Также одними из победителей в номинации «Студенческое медиа года ПОО» стал медиацентр МТА из Иркутской области и в номинации «Интеллект года» – Бадма Довунов из Калмыкии.

