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В районах Бурятии отремонтируют 30 участков автодорог

В районах Бурятии отремонтируют 30 участков автодорог
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Также дорожники займутся улицами Улан-Удэ

В Бурятии назвали автомобильные дороги республики, где в 2021 году будет произведён ремонт по нацпроекту. Напомним, что в перечень включены 55 объектов, из них – 14 региональные, 25 – в городе Улан-Удэ и 16 объектов – в населённых пунктах районов республики.

Среди региональных будут выполнены:
1. Капитальный ремонт а/д «Улан-Удэ – Романовка – Чита», км 16 – км 26 в Заиграевском районе;
2. Капитальный ремонт а/д «Улан-Удэ – Романовка – Чита», км 357- км 387 в Еравнинском районе;
3. Капитальный ремонт а/д «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта», км 0- км 9 в Мухоршибирском районе;
4. Ремонт а/д «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск», км 0- км 30 в Селенгинском районе;
5. Ремонт а/д «Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск», км 135- км 150+700 в Заиграевском районе;
6. Капитальный ремонт а/д «Тресково – Шергино – Оймур – Заречье», км 41- км 51 в Кабанском районе;
7. Реконструкция а/д «Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино», км 0- км 4 в Прибайкальском районе;
8. Реконструкция а/д «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян», км 271- км 291 в Баргузинском районе;
9. Ремонт а/д «Улан-Удэ – Романовка – Чита», км 264- км 294 в Еравнинском районе4
10. Капитальный ремонт а/д «Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – Окино Ключи», км 38- км 60 в Тарбагатайском районе;
11. Капитальный ремонт а/д «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта», км 24- км 34 в Мухоршибирском районе;
12. Ремонт а/д «Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск», км 272- км 282 в Закаменском районе;
13. Ремонт а/д «Улан-Удэ – Романовка – Чита», км 234- км 264 в Еравнинском районе;
14. Капитальный ремонт а/д «Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино», км 4- км 17 в Прибайкальском районе.

Муниципальные дороги будут отремонтированы в Прибайкальском, Заиграевском, Тарбагатайском и Иволгинсом районах.

Прибайкальский район:
1. Ул. Рабочая, с. Итанца;
2. Ул. Приозёрная, п. Татаурово;
3. Ул. Энергетиков, с. Турунтаево;
4. Ул. Октябрьская, с. Ильинка;
5. Ул. Титова, с. Ильинка;
6. Ул. Новая, с. Ильинка.

Заиграевский район:
1. Ул. Русина, с. Новая Брянь;
2. Ул. Трактовая, п. Онохой.

Тарбагатайский район:
1. Ремонт основной а/д по ул. Ленина в с. Куйтун;
2. Ремонт отрезка примыкающий к основной дороге по ул. Ленина в с. Куйтун;
3. Ремонт а/д по ул. Трактовая в п. Николаевский.

Иволгинский район:
1. Ул. Советская, с. Гурульба;
2. Ул. Садовая, с. Сотниково;
3. Ул. Верхняя Садовая, с. Сотниково;
4. Ул. Пионерская, с. Иволгинск;
5. Ул. Октябрьская, с. Иволгинск.

Кроме того, в Улан-Удэ будет отремонтировано 25 улиц, а также продолжится строительство транспортного перехода через реку Уда, сообщает пресс-служба минтранса Бурятии.
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