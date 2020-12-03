Премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток отметит лучшие коммуникационные проекты



Стартовал приём заявок на участие в конкурсе региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток. В этом году премия пройдёт в 10-й раз. К участию приглашаются проекты, завершённые в 2020 году на территории Дальневосточного федерального округа. Заявки принимаются на сайте luchnik-vostok.ru до 21 декабря.



- Правила не ограничивают масштаб и формат проектов-участников, поэтому в числе конкурсных работ могут быть как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или события (например, продвижение в интернете или проведение пресс-тура), так и комплексные медиа-кампании, программы и стратегии. Выдвижение проектов может происходить по инициативе заказчика, исполнителя, авторского коллектива или экспертной группы при условии обладания правами на заявленный проект, - отмечают организаторы.



Заявки на участие принимаются в номинациях «Корпоративные коммуникации», «Маркетинговые коммуникации», «Корпоративная социальная ответственность», «Коммуникации в благотворительности», «Продвижение государственных и общественных программ», «Развитие и продвижение территорий», «Антикризисные коммуникации в период пандемии» (номинация введена на один сезон).



Исполнительным директором региональной премии в этом году стал Владислав Шулаев, заместитель генерального директора коммуникационного агентства «АГТ», которое выступает оператором региональных конкурсов.



- Дальний Восток славится своими инновационными коммуникационными решениями и яркими резонансными событиями. 2020 год не стал исключением. Каждый сезон «Лучника» запоминается в том числе благодаря нестандартным дальневосточным проектам. Уверен, что и в этом непростом для отрасли году мы увидим немало заявок из всех регионов самого восточного федерального округа, — заявил Владислав Шулаев.



Имена победителей региональной премии «Серебряный Лучник» – Дальний Восток станут известны в феврале 2021 года. Среди них по решению жюри будет выбран один проект, который получит право войти в шорт-лист национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Десять проектов будут рекомендованы к участию в национальной премии без внесения регистрационного взноса.



Справка:



Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. В конкурсе на соискание высшей профессиональной награды за 23 года приняло участие более 3 500 проектов. Премия «Серебряный Лучник» – Дальний Восток проводится с 2011 года.



