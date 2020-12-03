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В Бурятии выбрали лучших «Юных Будамшуу»

В Бурятии выбрали лучших «Юных Будамшуу»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Михаил Елбонов подвёл итоги конкурса юных талантов

2 декабря в Бурятии прошёл финальный этап XVI международного конкурса «Юный Будамшуу. Эдир Будамшуу». В мероприятии приняли участие 45 юных артистов в возрасте от 7 до 17 лет. Самые лучшие «Будамшуу» со всех концов Бурятии, Аги, Усть-Орды и Монголии выступали на онлайн-сцене конкурса, представив на суд жюри видеозаписи монологов, народных песен и стихотворений. Выступления юных артистов оценивало жюри под председательством организатора и идейного вдохновителя конкурса народного артиста России Михаила Елбонова.

По итогам конкурса, гран-при «Юного Будамшуу» получил Цыренов Ганжур из города Закаменск. Дипломом I степени награждён Отгонбаатар Хоссайхан, участник из Монголии. Диплом II степени уедет в посёлок Агинское Забайкальского края, его завоевал Намдаков Булат. Дипломов III степени удостоились два юных «Будамшуу»: Ринчинов Этигэл из Окинского района Бурятии и Хамгушкеев Роман из села Обуса Осинского района Иркутской области. Путёвкой в детский центр «Океан» награждён Бадмаев Эрдэм, ученик Кусотинской средней школы Мухоршибирского района. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
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