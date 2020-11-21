Русский драмтеатр из Улан-Удэ получил 5 номинаций на «Золотую маску»

Общество, Фото: Александра Данилова

Премьера спектакля «Наводнение» состоялась в ноябре 2019 года



20 ноября состоялась пресс-конференция XXVII фестиваля «Золотая Маска», где объявили номинантов 2021 года. Спектакль Русского драматического театра имени Бестужева «Наводнение» номинирован в пяти номинациях.



Спектакль «Наводнение» на основе рассказа Евгения Замятина выдвинут в номинации «Драма/ спектакль малой формы». Режиссёр Сергей Левицкий претендует на премию в номинациях «Драма/ работа режиссёра» и «Драма/ работа художника». Актриса Лиана Щетилина, исполнившая роль Софьи, поборется за «Лучшую женскую роль». А Наталия Гара, художник по свету, с которой театр сотрудничает много лет, представлена в номинации «Драма/ работа художника по свету» также за спектакль «Наводнение».



Стоит отметить, что театр Бестужева впервые номинирован на престижную театральную премию. С момента, как коллектив возглавил художественный руководитель Сергей Левицкий, театр неоднократно входил в лонг-лист «Золотой маски». В список ста самых заметных спектаклей разных лет попадали постановки режиссёра: «Фронтовичка», «Дежавю», «Преступление и наказание», «Осенний марафон», «Ричард III» и «Смерть Тарелкина».



– Я очень рад. Рад за наш театр, прежде всего. Для меня же лично это значит намного больше, чем номинация, – говорит художественный руководитель Сергей Левицкий.



В номинации «Драма/ спектакль малой формы» представлено 14 спектаклей, среди которых постановки Электротеатра «Станиславский», Большого драматического театра имени Товстоногова, новосибирского театра «Старый дом», пермского «Театра-Театра». Сергей Левицкий в номинации «Драма/ работа режиссёра» конкурирует с Юрием Бутусовым, Андреем Могучим, Борисом Юханановым, Петром Шерешевским и другими.



– Я очень-очень рада, что мы попали в номинанты «Золотой маски». Пять номинаций – это потрясающе, так круто! Когда я увидела, что номинирована на «Лучшую женскую роль» – не передать словами все эмоции, я буквально прыгала по театру от радости и светилась, как лампочка! Это общая заслуга, я бы ничего не сделала без коллег! – поделилась впечатлениями актриса Лиана Щетилина.



«Наводнение» – авторский спектакль Сергея Левицкого. Премьера состоялась в ноябре 2019 года. Вдохновлённый фильмами в жанре «арт-хаус» режиссёр создал на основе рассказа Евгения Замятина «почти кино в семи главах». На «оголенный» замятинский сюжет он «нарастил» новых героев, новые сюжетные линии и, безусловно, новые смыслы. История бездетной семейной пары, взявшей на воспитание девочку-подростка, катастрофа в личной жизни Софьи и Трофима на фоне природного катаклизма – наводнения – у Сергея Левицкого становится катастрофой человечества. В спектакле семейная драма соединяется с темами насилия и ответственности каждого человека за мир, начиная от мира в душе и до мира на всей планете.



Российская национальная театральная премия и фестиваль «Золотая маска» ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства. Номинанты определены экспертными советами из премьер, вышедших с 1 августа 2019 по 31 июля 2020 года. Вместе эксперты посмотрели в театрах и на видео 902 спектакля. Имена лауреатов станут известны на церемонии награждения премии, которая по традиции пройдёт весной 2021 года.



– География «Золотой маски» не пострадала, у нас меньше спектаклей – 56 и меньше номинантов – 198, но география огромная, – сказала на пресс-конференции гендиректор премии Мария Ревякина.

