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Самки байкальских рачков стрессуют больше самцов

Самки байкальских рачков стрессуют больше самцов
Общество,  Фото:страница Максима Тимофеева
«Только метаболизм и никакого сексизма», - объясняют учёные

Учёные из Иркутска и Германии провели совместную работу по выяснению причин, почему стрессоустойчивость самок байкальского рачка ниже, чем у самцов. Результатами поделился в Facebook директор НИИ биологии Иркутского госуниверситета Максим Тимофеев.

- В нашей свежей работе мы изучали один из наиболее интересных видов байкальских эндемичных амфипод - зелено-голубого рачка Eulimnogammarus cyaneus, доминантного обитателя прибрежной зоны байкальской литорали, самой его кромки, так называемого уреза воды. Урез воды по праву наиболее экстремальная зона в Байкале - характеризуется наибольшим диапазоном колебаний условий, со значительными скачками температурного режима (порой до 20 градусов в течение часа), непостоянством газовых и гидрохимических параметров. Такие колебания требует от видов, населяющих это место, повышенных способностей к стресс-резистентности. Eulimnogammarus cyaneus один из наиболее резистентных и поэтому давно изучаемых нами видов. И нам давно известно, что стрессовая устойчивость самок Eulimnogammarus cyaneus значительно ниже, чем у самцов, - пояснил Максим Тимофеев.

В своём исследовании учёные впервые впервые сделали частичное описание протеома, то есть совокупности всех белков данного вида. Учёным удалось идентифицировать 994 белка байкальских рачков.

- Выяснилось, что у самок Eulimnogammarus cyaneus значительно повышен уровень специфичных белков стресса. Согласно нашим результатам по белковому составу - уровень энергетического метаболизма и обмена веществ у самок также значительно выше, чем у самцов. Мы рассматриваем гипотезу, что именно усиленная метаболическая нагрузка на самок, связанная с репродуктивной функцией, и вызывает повышенный клеточный стресс, в результате чего самки оказываются более чувствительными к негативным воздействиям факторов среды, - сообщил Максим Тимофеев.

Он завершил свой пост шуточным добавлением:

- В общем, мужчинам на заметку: метаболическая цена, которую платит женских пол за свою репродуктивную функцию, крайне высока и значительным образом снижает их параметры стрессоустойчивости и жизнеспособности. Женская доля трудна, что у людей, что у рачков. Только у самцов людей, в отличие от самцов рачков, есть полный арсенал ограждения своих самок от множественных тягот непостоянства условий окружающей среды и стрессовых воздействий. Так что, мужики, не забывайте про женскую долю, заботьтесь о своих самках, ограждайте их от стрессоров, снижайте уровень стрессовых белков и повышайте жизнеспособность!

- Только метаболизм и никакого сексизма… - заключил учёный. 
Байкал ученые
 
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