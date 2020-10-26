Самки байкальских рачков стрессуют больше самцов

Общество, Фото: страница Максима Тимофеева

«Только метаболизм и никакого сексизма», - объясняют учёные



Учёные из Иркутска и Германии провели совместную работу по выяснению причин, почему стрессоустойчивость самок байкальского рачка ниже, чем у самцов. Результатами поделился в Facebook директор НИИ биологии Иркутского госуниверситета Максим Тимофеев.



- В нашей свежей работе мы изучали один из наиболее интересных видов байкальских эндемичных амфипод - зелено-голубого рачка Eulimnogammarus cyaneus, доминантного обитателя прибрежной зоны байкальской литорали, самой его кромки, так называемого уреза воды. Урез воды по праву наиболее экстремальная зона в Байкале - характеризуется наибольшим диапазоном колебаний условий, со значительными скачками температурного режима (порой до 20 градусов в течение часа), непостоянством газовых и гидрохимических параметров. Такие колебания требует от видов, населяющих это место, повышенных способностей к стресс-резистентности. Eulimnogammarus cyaneus один из наиболее резистентных и поэтому давно изучаемых нами видов. И нам давно известно, что стрессовая устойчивость самок Eulimnogammarus cyaneus значительно ниже, чем у самцов, - пояснил Максим Тимофеев.



В своём исследовании учёные впервые впервые сделали частичное описание протеома, то есть совокупности всех белков данного вида. Учёным удалось идентифицировать 994 белка байкальских рачков.



- Выяснилось, что у самок Eulimnogammarus cyaneus значительно повышен уровень специфичных белков стресса. Согласно нашим результатам по белковому составу - уровень энергетического метаболизма и обмена веществ у самок также значительно выше, чем у самцов. Мы рассматриваем гипотезу, что именно усиленная метаболическая нагрузка на самок, связанная с репродуктивной функцией, и вызывает повышенный клеточный стресс, в результате чего самки оказываются более чувствительными к негативным воздействиям факторов среды, - сообщил Максим Тимофеев.



Он завершил свой пост шуточным добавлением:



- В общем, мужчинам на заметку: метаболическая цена, которую платит женских пол за свою репродуктивную функцию, крайне высока и значительным образом снижает их параметры стрессоустойчивости и жизнеспособности. Женская доля трудна, что у людей, что у рачков. Только у самцов людей, в отличие от самцов рачков, есть полный арсенал ограждения своих самок от множественных тягот непостоянства условий окружающей среды и стрессовых воздействий. Так что, мужики, не забывайте про женскую долю, заботьтесь о своих самках, ограждайте их от стрессоров, снижайте уровень стрессовых белков и повышайте жизнеспособность!



- Только метаболизм и никакого сексизма… - заключил учёный.

