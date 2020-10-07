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В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в турнире по шашкам

В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в турнире по шашкам
Общество,  Фото:пресс-служба УФСИН России по Бурятии
По итогам турнира призёры награждены грамотами

Турнир по шашкам среди осуждённых прошёл в исправительной колонии № 7.

В интеллектуальной схватке приняли участие 6 осуждённых. Турнир проходил по олимпийской системе. По итогам соревнований призёры награждены грамотами.  

По мнению осуждённых, шашки – это традиционная, которая учит думать над ходами, анализировать действие противника, и развивает выдержку, изобретательность, самообладание, волю к победе, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.    
осужденные соревнования
 
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