По итогам турнира призёры награждены грамотами
Турнир по шашкам среди осуждённых прошёл в исправительной колонии № 7.
В интеллектуальной схватке приняли участие 6 осуждённых. Турнир проходил по олимпийской системе. По итогам соревнований призёры награждены грамотами.
По мнению осуждённых, шашки – это традиционная, которая учит думать над ходами, анализировать действие противника, и развивает выдержку, изобретательность, самообладание, волю к победе, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в турнире по шашкам
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