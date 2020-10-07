В Улан-Удэ осуждённые посоревновались в турнире по шашкам

Общество, Фото: пресс-служба УФСИН России по Бурятии

По итогам турнира призёры награждены грамотами



Турнир по шашкам среди осуждённых прошёл в исправительной колонии № 7.



В интеллектуальной схватке приняли участие 6 осуждённых. Турнир проходил по олимпийской системе. По итогам соревнований призёры награждены грамотами.



По мнению осуждённых, шашки – это традиционная, которая учит думать над ходами, анализировать действие противника, и развивает выдержку, изобретательность, самообладание, волю к победе, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

