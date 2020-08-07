Женщина задолжала банку более двух миллионов
Жительница Иркутска взяла в ипотеку квартиру в Свердловском районе. Однако выплачивать ипотечный кредит она не смогла, задолжав банку в итоге 2,3 миллиона рублей.
Представители банка обратились в суд с иском о взыскании задолженности. Суд определил, что квартиру нужно продать с публичных торгов с начальной стоимостью в 2,4 млн рублей.
- Судебный пристав составил акт описи и ареста заложенной квартиры, которая было передано на торги, а также вынесен исполнительский сбор в размере 140 тыс. рублей. Денежные средства от реализации недвижимого имущества были перечислены взыскателю и в пользу государства, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
Иркутянка не платила ипотеку и лишилась квартиры
Общество, Фото:
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