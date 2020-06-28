В Иркутской области скончался пациент с коронавирусом

В Иркутской области на сегодня уже 7083 случая заражения коронавирусом, за сутки выявлено 226 больных. Выздоровело за весь период 2879 человек, в том числе за последние сутки – 105. Скончался 41 пациент, один из них за последние сутки. 52 человека умерло, в том числе 3 за минувшие сутки, от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.
На 28 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 3038 (63 за последние сутки). 1847 человек из них вылечены и выписаны из медучреждений (21 за сутки). Новых летальных исходов не зарегистрировано.
Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.
В Бурятии на 8.00 часов 28 июня зарегистрировано 2886 случаев заражения COVID-19, из них по Улан-Удэ – 1606.
В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 517 больных, из них 29 детей. Состояние детей удовлетворительное.
На амбулаторном лечении находится 316 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
Всего выздоровели от COVID-19 – 2032 человека, в том числе за минувшие сутки 32 пациента. Всего умерло больных с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией - 21 человек.