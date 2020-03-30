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Тункинская больница готова к приёму пациентов с коронавирусом

Тункинская больница готова к приёму пациентов с коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Медики изолируют всех граждан, прибывающих на Родину из-за границы

В Тункинском районе Бурятии усилили меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. На въезде в район на санитарно-эпидемиологических постах у всех прибывающих измеряют температуру, если она выше нормы их отправляют в Тункинскую центральную районную больницу. Медики больницы также изолируют всех граждан, пребывающих на Родину из-за границы.

- У нас с каждым днём прибывают из-за границы граждане наши Тункинского района. Мы согласно постановлениям, распоряжениям правительства РФ и Бурятии сразу изолируем их, даём листы ознакомления с самоизоляцией. Также в течение 14 дней мы каждого из них наблюдаем и берём мазки на коронавирусную инфекцию, - рассказала «Байкал-Daily» врач-эпидемиолог Тункинской центральной районной больницы Евгения Жамсаранова.

На сегодняшний день Тункинская ЦРБ полностью готова к приёму пациентов с коронавирусом.

- Мы разработали планы перепрофилирования отделений на случай возникновения необходимости в госпитализации инфицированных коронавирусом. У нас имеется в инфекционном отделении отдельный бокс-изолятор на одну койку, то есть мы можем, если у нас будут подозрения на коронавирус изолировать больного. Если у нас будет много больных с подозрением, то тогда мы полностью инфекционное отделение перепрофилируем под больных коронавирусной инфекцией. А там у нас 13 коек, - сообщила Евгения Жамсаранова.

Врач-эпидемиолог отметила, что Тункинская ЦРБ в полном объёме обеспечена противовирусными препаратами. Средств индивидуальной защиты (масок, перчаток, бахил), дезинфицирующих средств в больнице имеется в достаточном количестве. В учреждении в наличии 16 многоразовых противочумных костюмов и 30 одноразовых противоэпидемических костюмов.

- Мы работаем в тесной связи с министерством здравоохранения Бурятии и с главой Тункинского района Иваном Альхеевым. Постоянно интересуется ситуацией с коронавирусом в муниципалитете депутат Народного Хурала Александр Бардунаев. Сейчас мы ждём прибытия транспортировочного изолирующего бокса, многоразовых средств индивидуальной защиты и респираторов типа «лепесток», - прокомментировал «Байкал-Daily» главный врач Тункинской ЦРБ Дамнин Мунконов.

На сегодняшний день больных с подозрением на коронавирусную инфекцию в Тункинском районе нет. Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе супружескую пару из Тункинского района после приезда из Израиля с подозрением на коронавирус поместили в больницу в специальный инфекционный бокс. Анализы в срочном порядке увезли в Улан-Удэ, а затем в Новосибирск. В пятницу пришли результаты, они оказались отрицательными.

В Бурятии на 30 марта зарегистрировано уже 13 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Тяжёлых форм заболевания нет, состояние пациентов удовлетворительное. Круг контактных лиц составляет 455 человек, все лабораторно обследованы. У пяти граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции. Анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Новосибирск.

коронавирус Тункинская ЦРБ
 
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