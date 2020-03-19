Театры Улан-Удэ, Иркутска и Читы объявили об отмене спектаклей

В Бурятии отмена касается только мероприятий для детей



В Улан-Удэ Русский драматический театр имени Н.А. Бестужева отменил все детские спектакли согласно приказу №003-89 от 17 марта 2020 министерства культуры РБ. Принятая мера будет соблюдаться до стабилизации эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба театра. Ещё один столичный театр – «Ульгэр» объявил об отмене премьеры спектакля «Кукушка» в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.



По информации минкультуры Иркутской области, в соответствии с указом губернатора Иркутский академический драматический театр имени Н.П. Охлопкова с 19 марта по 15 апреля отменяет показы спектаклей, включая премьерную постановку, а также все массовые мероприятия, связанные со 170-летием театра. Закрыт для посещения будет и музыкальный театр имени Загурского – все спектакли с 19 марта переносятся, в том числе и гала-концерт международного фестиваля «Джаз на Байкале». Отменён и концерт театра «Байкал» в Иркутске, который должен был пройти 27 марта.



В Забайкалье в связи с объявленным карантином у краевого драматического театра перенесены гастроли в Петровск-Забайкальский. Пресс-служба учреждения заявила, что запланированные в период с 17 по 21 марта спектакли состоятся позже, даты будут объявлены после снятия карантина. Кроме этого, все мероприятия театра национальных культур «Забайкальские узоры» в ближайшее время тоже отменены или перенесены.

