Дошкольники Улан-Удэ сыграли в народные игры

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ

В столице Бурятии прошёл детский фестиваль, посвящённый Сагаалгану



11 марта в Улан-Удэ состоялся II городской фестиваль «Карусель бурятских народных игр» для детей дошкольного возраста и их педагогов. Мероприятие прошло на базе детского сада №47 «Ёлочка».



В рамках фестиваля гостей встретили четыре стихии: Земля, Воздух, Огонь и Вода. С ними малыши совершили увлекательное путешествие, в котором играли в народные игры, танцевали ёхор, стряпали вкусные боовы и знакомились с жизнью и бытом бурятского народа.



В празднике приняли участие 22 дошкольных учреждения из всех районов города: детские сад №№ 1, 3, 5, 16, 29, 38, 51, 56, 58, 62, 66, 67, 71, 72, 86, 89, 97, 104,112; а также дошкольные отделения СОШ №38 и №63.



Вот уже второй год этот яркий и познавательный фестиваль проводится в рамках национального праздника Сагаалган. На нём дети знакомятся с обычаями и культурой бурятского народа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.

