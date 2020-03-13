В столице Бурятии прошёл детский фестиваль, посвящённый Сагаалгану
11 марта в Улан-Удэ состоялся II городской фестиваль «Карусель бурятских народных игр» для детей дошкольного возраста и их педагогов. Мероприятие прошло на базе детского сада №47 «Ёлочка».
В рамках фестиваля гостей встретили четыре стихии: Земля, Воздух, Огонь и Вода. С ними малыши совершили увлекательное путешествие, в котором играли в народные игры, танцевали ёхор, стряпали вкусные боовы и знакомились с жизнью и бытом бурятского народа.
В празднике приняли участие 22 дошкольных учреждения из всех районов города: детские сад №№ 1, 3, 5, 16, 29, 38, 51, 56, 58, 62, 66, 67, 71, 72, 86, 89, 97, 104,112; а также дошкольные отделения СОШ №38 и №63.
Вот уже второй год этот яркий и познавательный фестиваль проводится в рамках национального праздника Сагаалган. На нём дети знакомятся с обычаями и культурой бурятского народа. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
Дошкольники Улан-Удэ сыграли в народные игры
Общество, Фото:
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