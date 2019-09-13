Массовая посадка пройдёт в Бурятии в субботу
В Бурятию на день посадки леса приедет известный ведущий телеканалов «Ю» и «Муз-ТВ», блогер Артём Шалимов. Он решил поддержать акцию по посадке и внести свой вклад в лесовосстановление и озеленение Бурятии.
Кампания по посадке «Сохраним лес», которая проходит в рамках акции «Живи, лес!», состоится 14 сентября во всех районах Бурятии. Центральным мероприятием станет посадка в Заиграевском районе, где за день будет восстановлено 10 га леса. Саженцы посадят на месте, где в 2016 году прошёл лесной пожар.
Акция «Сохраним лес» охватит 10 регионов. По всей стране высадят около 100 тысяч саженцев. В Так, в Иркутской области вместе с активистами высаживать деревья будет пианист Денис Мацуев, в Якутии – телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В Архангельской области участвовать в экологической акции планирует актер Игорь Петренко, в Красноярском крае – певица Зара и дизайнер Игорь Гуляев.
Присоединиться к акции могут все желающие. Вся необходимая информация об акции есть на сайте сохранимлес.рф
Сажать лес в Бурятию приедет ведущий «Муз-ТВ»
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