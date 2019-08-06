В Бурятии тушат 5 лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

3 очага дотушиваются



За сутки в Бурятии обнаружено 2 новых очага возгорания в Курумканском и Прибайкальском районах.



Всего за сутки проводились работы по тушению 8 лесных пожаров в Баргузинском, Прибайкальском и Северо-Байкальском районах на общей площади около 1455 га.



Сейчас продолжаются работы по тушению пяти лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах и дотушиванию трёх локализованных очагов в Баргузинском и Северо-Байкальском районах площадью около 1022 га.



За сутки на тушении задействовано 352 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, а также 53 единицы лесопожарной техники.



Кроме того, в Бурятии находится под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 18 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Курумканском, Муйском районах в зоне контроля на площади 48200 га, из них 6 очагов на общей площади около 2500 га ликвидированы. Очаги находятся в горной труднодоступной местности, угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Забайкальского национального парка продолжает действовать режим ЧС.

