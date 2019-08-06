Пенсионерки надеялись получить компенсацию за некачественные препараты
Накануне в полицию обратились две жительницы Правобережного и Октябрьского районов Иркутска, которые рассказали полицейским о том, что в июле с ними связались неизвестные и представились сотрудниками правоохранительных органов из Москвы.
Зная, что ранее женщины приобретали БАДы, они рассказали, что фирмы, продававшие вещества, уличены в мошенничестве, а потерпевшим якобы положена выплата в размере 14 и 17 миллионов рублей за некачественный товар.
По совету собеседников пенсионерки составили заявление на предоставление юридической помощи. Затем потерпевшим на протяжении месяца звонил лжеадвокат и просил переводить деньги под видом оплаты государственных пошлин и юридических услуг.
В итоге 68-летняя женщина перечислила неизвестным свыше 240 тысяч рублей, а 65-летняя заявительница отправила аферистам более 180 тысяч рублей.
Оперативники установили, что звонки женщинам поступали с сим-карт, зарегистрированных в центральной части России. На сегодня их номера телефонов недоступны, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Две иркутянки перевели мошенникам более 400 тысяч рублей
Общество, Фото:
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