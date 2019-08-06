В Улан-Удэ осудят ОПГ «барсеточников» из Кемерово

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела по обвинению троих жителей города Кемерово, в возрасте от 45 до 52 лет, в совершении серии краж из автомобилей.Установлено, что злоумышленники, двое из которых ранее уже были судимы за аналогичные преступления на территории других регионов, приезжали в Бурятию дважды - в апреле и ноябре 2018 года, на автомобиле, принадлежащем одному из участников группы.В Улан-Удэ они воровали сумки, барсетки с деньгами и банковскими картами из салонов автомобилей, припаркованных на неохраняемых стоянках около детских садов, торговых центров, оптово-розничных базах. Для совершения преступлений мужчины использовали «код-граббер».С помощью устройства злоумышленники открывали двери автомобилей. В случае, если «код-граббер» не срабатывал, прокалывали колёса, и, пока владельцы отвлекались на их замену, незаметно крали имущество.Известно, что украденное кемеровчане хранили на арендованной в городе квартире.Следователями установлена причастность организованной группы к 15 фактам преступлений, пять из которых окончено. В 10 случаях злоумышленники, вскрыв автомобиль, не нашли ценного имущества, так как автовладельцы либо забирали его с собой, либо прятали. Общий ущерб составил 69 тысяч рублей.В одном из эпизодов злоумышленниками совершена кража 27 тысяч рублей с банковской карты. Снять чужие деньги фигурантам не составило труда: карта вместе с пин-кодом лежала в украденной барсетке.- В настоящее время часть похищенного изъята. Ущерб возмещён в полном объёме. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста. Материалы уголовных дел, соединённых в единое производство, с обвинительным заключением находятся на рассмотрении в суде, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.