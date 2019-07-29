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Дым в Улан-Удэ не связан с пожарами в Бурятии

Дым в Улан-Удэ не связан с пожарами в Бурятии
Общество, 
Дым наблюдается не только в столице Бурятии, но и в пригороде 

Дым в Улан-Удэ и пригороде не связан с лесными пожарами в Бурятии, утверждают в республиканском агентстве лесного хозяйства.

- Появление дыма связано с лесными пожарами в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). По данным программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», по состоянию на 28 июля - на территории Иркутской области действовало 137 лесных пожаров на общей площади 617 090 га, в Красноярском крае - 94 лесных пожара на общей площади 986 045 га, на территории Республики Саха (Якутия) - 158 лесных пожаров на общей площади 1 168 949 га, - пояснили в пресс-службе агентства.

Также в ведомстве напоминают, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за прошедшие сутки действовали 6 лесных пожаров. Они возникли из-за гроз. На данный момент локализовать удалось лишь один из них.

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