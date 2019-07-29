Дым в Улан-Удэ не связан с пожарами в Бурятии

Дым наблюдается не только в столице Бурятии, но и в пригороде
Дым в Улан-Удэ и пригороде не связан с лесными пожарами в Бурятии, утверждают в республиканском агентстве лесного хозяйства.
- Появление дыма связано с лесными пожарами в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). По данным программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз», по состоянию на 28 июля - на территории Иркутской области действовало 137 лесных пожаров на общей площади 617 090 га, в Красноярском крае - 94 лесных пожара на общей площади 986 045 га, на территории Республики Саха (Якутия) - 158 лесных пожаров на общей площади 1 168 949 га, - пояснили в пресс-службе агентства.
Также в ведомстве напоминают, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности. При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии за прошедшие сутки действовали
6 лесных пожаров. Они возникли из-за гроз. На данный момент локализовать удалось лишь один из них.
Там ребята совершили увлекательную экскурсию по экологической тропе
Сделано это в связи с режимом ЧС в Слюдянском районе, оползнями, обвалами и подтоплением пойм рек
В республике запустили челлендж «Забери мусор с собой»
Центр расположится в главном корпусе БГУ
За медали соревнования поборются 50 лучников
Теперь автомобилисты смогут проехать лишь в одном направлении на улицах Радищева и Подлесной
В ролике, выложенном в Сеть, она хвастается быстротой и ловкостью рук
Забег прошёл в рамках Всеармейских соревнований
Цель проекта – создать условия для проведения профессиональной оценки зданий на предмет доступности
Людмила Воронцова стала призёром международного турнира по боксу
10-месячный Захар Котенко боролся за жизнь полгода
Культурно-спортивное мероприятие проведут в Прибайкальском районе
Ребята проведут 21 день в детском центре «Дружба»
В Кижингинском районе установлен памятный знак «Мы любим Хэжэнгэ»
Победу в конкурсах одержали представители Бичурского района