Гроза послужила причиной 6 лесных пожаров в Бурятии



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению шести лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском районах. В результате локализован один очаг. Ведутся работы по тушению пяти лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском, Северо-Байкальском, Муйском районах. Причиной возникновения лесных пожаров является гроза.





Продолжает действовать режим ЧС на территории Забайкальского национального парка в связи со сложной лесопожарной обстановкой.





За сутки на тушении лесных пожаров работали 215 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей, также было задействовано 33 единицы лесопожарной и тяжёлой техники.



Кроме того, на территории Бурятии находятся под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» 6 термоточек в Северо-Байкальском, Баунтовском, Муйском районах в зоне контроля. Комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о приостановлении тушения в связи с тем, что по этим пожарам отсутствует угроза населённым пунктам и объектам экономики. И прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть причинён, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



