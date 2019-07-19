В Читу доставили часть футбольного поля

Общество, Фото: минспорта Забайкальского края

Часть футбольного поля с искусственным покрытием прибыла в Читу



18 июля в Читу прибыла первая часть футбольного поля с искусственным покрытием, которое было закуплено в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни». На данное мероприятие было затрачено порядка 40 миллионов рублей. Деньги выделены из федерального и краевого бюджетов.



На сегодняшний день получено искусственнее зелёное покрытие для поля в рулонах и стыковочный состав, сообщает минспорта Забайкальского края.



