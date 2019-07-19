Соревнования состоятся в августе
10-11 августа в бухте Сохтор на Ольхоне пройдёт традиционный турнир по бурятской борьбе памяти мастера спорта СССР Михаила Елбаскина.
Расписание мероприятия следующее:
- 9 августа – день заезда, регистрация участников, взвешивание – с 16.00 до 17.00;
- 10 августа – взвешивание с 8.00 до 10.00, начало соревнований с 11.00;
- 11 августа – финалы, отъезд.
По юношам допускаются 2002 года рождения и младше. Борцы будут соревноваться в следующих категориях:
- юноши – 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70 и свыше 70 кг;
- мужчины – 65, 75, 85, 95 и свыше 95 кг.
Также будет разыграно абсолютное первенство среди юношей, мужчин.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году абсолютным чемпионом турнира среди мужчин стал Балдан Цыжипов из Бурятии, который получил денежный приз в размере 70 тысяч рублей, чемпионом среди юношей - Фёдор Балтуев, который получил 30 000 рублей. Победителям и призёрам турнира, помимо денежных вознаграждений, вручали и специально учреждённые награды.
На Ольхоне вновь пройдёт турнир памяти Михаила Елбаскина
Общество, Фото:
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