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Работнику племзавода Бурятии вручили медаль

Работнику племзавода Бурятии вручили медаль
Общество, 
С 2002 года и по настоящее время Дымбрыл Ринчинов работает бригадиром племзавода СПК «Баян-Гол»

Награду министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии вручили Дымбрылу Ринчинову. Наградил сельчанина министр Даба-Жалсан Чирипов в ходе своей рабочей поездки в Хоринский район.

Медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса» Дымбрыл Ринчинов удостоен за заслуги в производстве и социальной сфере села, а также активную общественную деятельность.

– Это наша общая награда, – сказал министр, обращаясь к собравшимся в районном центре руководителям администрации и хоринского агропрома, – а также почётная оценка труда всех тружеников АПК, которых я благодарю за вклад в развитие экономики нашей республики.

Дымбрыл Ринчинов начал свою трудовую деятельность в совхозе «Удинский» - после службы в рядах Советской Армии - механизатором в 1975 году. 15 лет (с 1982 по 1997 гг.) работал на маточной отаре старшим чабаном. С 2002 года и по настоящее время работает бригадиром племзавода СПК «Баян-Гол». Коллеги отмечают его нравственные качества и способность справляться с большим объёмом работы. Он был не раз отмечен почётной грамотой администраций Хоринского района, поселения «Удинское» за активное участие в культурно-спортивных мероприятиях села и района. В июле этого года Дыбрылу Ринчинову исполняется 65 лет.  

Племзавод СПК «Баян-Гол» является постоянным участником Дальневосточной региональной выставки овец и коз, где занимал подряд 5 лет призовые места. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Баян-Гол» является поставщиком племенных животных не только в Бурятии, но и в других регионах. Он также поставляет качественную баранину на рынки республики, сообщает пресс-служба министерства.

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