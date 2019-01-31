В Улан-Удэ бизнесмен открыл спортклуб за 18 миллионов









- Поздравляю вас с открытием этого замечательного зала. Я считаю, что такие объекты единичны в нашей республике, и хотелось бы выразить огромные слова благодарности Владимиру Болотовичу и всем тем, кто причастен к этому, - отметил Иван Козырев, замминистра спорта Бурятии.



Площадь нового комплекса – 650 квадратных метров. Здесь располагаются общежитие, спортзал, раздевалки, различные кабинеты, тренажёры, столовая и т.д. Новый клуб находится по адресу: Лимонова, 6а.



29 января в столице Бурятии открылся спортивный клуб «Зугалай» за 18 миллионов рублей. Его учредитель - уроженец села Зугалай Агинского Бурятского округа, мастер спорта СССР по вольной борьбе, предприниматель Владимир Жалсараев. Об этом сообщается в группе «Борцы Бурятии».На торжественном открытии присутствовали известные борцы Бурятии, тренеры, представители правительства региона, администрации Улан-Удэ, Агинского Бурятского округа и другие.- Действительно, очень волнительный момент в моей спортивной жизни и, наверное, всего города, республики и, естественно, Агинского Бурятского округа. В такое сложное время, когда многого не хватает в нашей жизни, в республике, создать этот комплекс - надо иметь такое желание, быть патриотом Родины, своего округа, Бурятии. Сделано много, создан спортивный зал со всеми удобствами, - сказал заслуженный тренер России Валерий Иванов.