Бурятская служба ранней помощи детям вышла в лидеры на всероссийском уровне



Специалисты городской поликлиники № 4 Светлана Даздорова, Людмила Кузнецова, Татьяна Парфентьева и городской поликлиники № 2 Юлия Матвеева участвовали во всероссийском форуме в качестве экспертов. Наши врачи провели два мастер-класса, рассказали о развитии службы ранней помощи на ярмарке лучших программ фонда. Всего на форуме собрались более 700 участников из 57 субъектов Российской Федерации.



Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, неоднократно оказывал грантовую поддержку республиканской программе по развитию ранней помощи в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.







Первое в республике отделение раннего вмешательства появилось на базе детской поликлиники городской больницы № 4. За восемь лет существования службы сотни детей и семей получили шанс на полноценную счастливую жизнь, считает заведующая отделением ранней помощи «Солнышко» при городской больнице № 4 Светлана Даздорова.





- Более 60 детей научились ходить, 150 детей начали говорить, 50 пациентам мы подобрали альтернативные средства коммуникации. Для ста детишек мы удачно подобрали технические средства реабилитации. Это - коляски, стулья, вертикализаторы, ходунки, мягкие модули. У любого ребёнка, каким бы тяжёлым ни было его состояние, есть возможность общаться. И наша задача помочь ему, подобрав подходящее средство коммуникации, - говорит Светлана Даздорова.







Для малышей разрабатываются программы лечения на основе системного подхода, подбираются правильные средства позиционирования и передвижения, как на занятиях, так и дома. Специалисты работают с родителями, используя современные подходы в психологии, реабилитации, лицензированную программу «Ранняя пташка». Также в рамках программы обучено 40 специалистов.



- В настоящее время в республике работают шесть служб ранней помощи. По городу Улан-Удэ: в городском перинатальном центре, доме ребёнка «Аистёнок», при детских поликлиниках № 2 и № 6, в центре ранней помощи городской больницы № 4. Также служба ранней помощи работает в Гусиноозёрской центральной районной больнице. В 2018 году мобильная служба ранней помощи появилась в Кижингинском и Мухоршибирском районах, - сказала консультант отдела специализированной помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения РБ Дулсана Бадмаева.







Второй год специалисты службы ранней помощи организуют работу летнего реабилитационно-оздоровительного лагеря, где психологи и педагоги занимаются не только с детьми, но и с родителями. Этот проект уникален не только в Бурятии, но и во всей стране. Вместе с семьями в лагере живут юные волонтёры. Пока с родителями работают психологи, волонтёры занимаются с детьми и вместе с ними посещают уроки.



- Наш малыш родился на 26 неделе, было поставлено много диагнозов. В службе ранней помощи «Солнышко» мы стали посещать индивидуальные, групповые занятия, ЛФК, бассейн. Педагоги службы занимались с ребёнком индивидуально, нашли к нему особый подход. Сейчас Кириллу исполнилось 5,5 лет, он видит, слышит, бегает, всё понимает, откликается на своё имя и пытается сказать слово «мама». Благодаря педагогам службы мы с Кирей добились больших успехов, - рассказывает Виктория Долбак, мама ребёнка, который занимается в службе ранней помощи.



Региональная система ранней помощи детям была отмечена на IX всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради детей!», организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.