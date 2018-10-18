Аварию на водопроводе будут устранять сегодня
Накануне, 17 октября, в 18:00 при проведении работ был повреждён водопровод на улице Краснодонская 8 в Улан-Удэ. Жильцы этого дома остались без холодной воды.
В тот же день неполадки устранить не удалось, работы продолжатся сегодня, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне более 18 часов оставались без отопления несколько домов и школа в центре Улан-Удэ.
В Улан-Удэ 1 дом остался без холодной воды
Общество, Фото:
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