В Бурятии пройдёт акция по очистке водоёмов



Всем исполнителям рекомендовано зарегистрироваться на сайте: «Чистые Берега.РФ», с последующим размещением фотоматериалов по проведению мероприятия.



В период с 9 июня по 15 сентября, наряду с минприроды республики в данной акции примут активное участие все муниципальные образования республики. Информация об участии в акции доведена до 24 общественных экологических организаций республики, большинство из которых выразили согласие.



Открытие акции запланировано на 9 июня в Селенгинском районе на местности Щучьего озера. Мероприятие по уборке водоёмов приурочено к Всемирному дню окружающей среды.Акция пройдёт в рамках реализации федерально0целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах». Основная цель акции - снижение антропогенной нагрузки на водные объекты и популяризация идей бережного отношения к воде среди населения Российской Федерации, сообщает министерство природных ресурсов республики.