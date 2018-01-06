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Топ видео и шуток 2017 года в Бурятии
Общество, 06.01.2018 09:10
«Байкал-Daily» вспоминает самые уморительные моменты года. Не обошлось без «пафосных» унтов, пародий на популярные песни и многое-многое другое. Читаем и улыбаемся
«Спелись»
Год начался с уморительной песни о деревенской бурятке «Ушарбай беби», выложенной в Сеть 9 января. Песню записала группа «О’МоG Group», лидеры которой читинские КВН-щики команды «Гураны». Юмористы спели про будни обычной деревенской девушки из агинского села Ушарбай:
… «Она утром встала, быстро воду натаскала,
Чушкам комбикорм отдала,
Вынесла помои за забор.
А также снова
пошла подоила
корову,
Дров для печки наколола
Смотреть села «Модный приговор»…
Тогда за пару дней видео просмотрели около 20 тысяч пользователей. На сегодняшний день запись набрала более четверти миллиона просмотров.
Весной Интернет «взорвали» пародии на песню от группы «Грибы» и их композицию «Тает лёд». Отличились и бурятские исполнители. Первыми видео записала группа блогеров «Rediska» прямо в квартире. Молодые люди вместо автобуса использовали стулья, а магнитофон заменили гитарой. Пользователи в комментариях отметили, что получилось «круто» и «это шедевр». На сегодняшний день, к сожалению, запись удалена с видео-хостинга.
Следующими клип записали музыканты из «BURYATIABEAUTY» вместе с певицей Сарюной Бальжинимаевой. Они переделали текст о Байкале. В начале записи, как и в оригинальной версии, берут интервью у девушки. Она, отвечая на вопрос была ли она на Байкале, отвечает, что была там давно, но теперь предпочитает ездить за границу. После этого её «закидывают» на плечо и везут на священное озеро. Продолжительную часть клипа она так и находится вниз головой, свисая с плеча.
Молодые люди в песне подчёркивают преимущества отдыха на Байкале, говоря, что никто не будет сидеть без дела и скуки. Среди других «достоинств» байкальского отдыха стало отсутствующее похмелье, а на утра невозможно вспомнить «кто распускал руки». В комментариях подписчики пишут восторженные комментарии и отмечают синхронное приседание «лучше, чем у Грибов». На сегодняшний день видео просмотрели около миллиона раз.
Завершили пародийную эпопею слингомамы Бурятии. Они записали видео в трамвае, вместо автобуса. Клип начинается со сборов: родительницы «снаряжаются» слингами, сажают детей в коляски и отправляются на остановку общественного транспорта. Вместо магнитофона они используют большую упаковку подгузников. Кроме мам, в клипе снялись и их дети, не только те, что сидят в слингах, но и подросшие. К концу года запись слингомам просмотрели около 20-ти тысяч подписчиков.
Следующим музыкальным хитом года стала перепетая «вирусная» казахская песня «Зын-Зын». Сняли его уже упомянутые музыканты из «BURYATIABEAUTY». По сюжету клипа «казах» отбирает телефон у улан-удэнца, разговаривает по нему и потом начинает прослушивать музыку, переключая один трек на другой. Потом ему попадается песня «Зын-Зын», парень одобрительно кивает головой и тут кадры быстро начинают менять друг друга и поражать своей безумностью: на ярком фоне танцуют и старики, и девушка в русском национальном костюме, и полуобнажённый парень, и сексапильная девушка и много других персонажей.
Затем сам герой клипа танцует на главной площади и улицах города. В завершении он парень оказывается в больнице и в судорожном состоянии повторяет незамысловатые слова песни. Клип набрал более полутора миллионов просмотров.
И ещё…
В мае порадовал известный телеведущий Иван Ургант в своей передаче. В ней он с соведущим Дмитрием Хрусталёвым угадывают, как нужно назвать одним словом жителей Улан-Удэ. Молодые люди перебрали несколько вариантов, но так и не назвали правильный.
- Привет, буряты! – подсказал Дмитрий. Ответ повторил Иван, но прозвучал сигнал, означающий неверный ответ.
- Улан-удэнцы? – предположил соведущий.
- Улан-удэжэ… - размышлял юморист. - Жители Улан-Удэ! - но беспроигрышный вариант оказывается ошибочным. После этого время игра заканчивается.
Кроме улан-удэнцев, ведущие попытались правильно назвать жителей Калуги (калужане), Лабытнанги (лабытнанцы) и Нальчика (нальчане).
Не обошлось без шуток над главой Бурятии Алексеем Цыденовым. 3D-ролик «Нас ждут звёздные дела» создал известный в республике видеограф Сергей Степанов. В видеозаписи на площадь Советов приземляются космические корабли и роботы. Алексей Цыденов в соответствующей экипировке ведёт жизненно важные переговоры и осматривается по сторонам. Клип записан под героическую музыку и стиле компьютерных игр. Запись просмотрели около двух тысяч подписчиков видео-хостинга.
Осенью порадовал шуточный клип с участием известных бурятских певиц Мэдэгмы Доржиевой и Ноны Тогочиевой. С помощью нехитрого мобильного приложения сотрудник одного из барбершопов «записал клип» на песню популярного корейского певца PSY.
Сама артистка отнеслась к клипу с юмором, подписав запись «Улыбнуло, а мы с @nonnatogochieva очень даже ничего». Запись просмотрело около трёх тысяч пользователей.
«Пафосные унты»
Хитом стала безумная реклама унтов от бурятских КВН-щиков. Её оценили даже десятки федеральных СМИ. По мнению журнала «Максим» этот роли «Лучшая реклама унтов», а портал «Медуза» назвал рекламу безумной.
Героем рекламы стал «пафосный» бурят, купивший национальную обувь. Он наглым образом вёл себя, отбирая телефоны у приятелей и бесцеремонно поставив ногу на капот автомобиля, нагрубив его пассажирам. Однако те безропотно всё воспринимают.
Вскоре покорил Cеть водитель автобуса, распевающий песню о своей работе. Видео записано на мотив песни «Лошадка» от Найка Борзова. В тексте рассказывается о нелёгкой работе маршрутчика. В частности, он упоминает то, что автобус хоть и мал, «но стоит очень много денег». При этом он хотел бы сменить работу водителя автобуса на дальнобойщика, «но всё это потом, за спиной – пассажиры». Также поётся о насущных проблемах автобусов:
- Мне обидно, и капает масло,
Но верю я, что все не напрасно,
Когда люди на улицах и в окнах машин
Меня встречают и устраивают пир на весь мир.
Мне рады даже малые дети,
Мне машут даже деревьев ветви,
Меня приветствуют все на ура,
Ведь я подъехала в Поселье
В воскресенье с утра.
Ролик длится около 4-х минут. Тогда запись просмотрели около тысячи пользователей.
«Поющий убийца»
Как оказалось, юмором не обделён и убийца, находившийся в федеральном розыске. Уроженец Бурятии «прославился» тем, что заманивал своих жертв пенями Наташи Королёвой.
«Убийца с микрофоном» совершил на территории Пермского края серию преступлений - он ограбил трёх женщин в Добрянском районе, в селе Бершеть и в Свердловском районе Перми, а также убил мужчину в Ленинском районе Перми.
Задержали его на родине в сельской глуши. На допросе он с удовольствием продемонстрировал свои вокальные способности, исполнив песню «Маленькая страна».
«А почему бы и нет?»
Ну и под занавес года на болезненную для всех улан-удэнцев тему - заснеженные дороги и многочасовые пробки, активисты Народного фронта предложили пересесть с общественного транспорта в собачьи упряжки. В качестве примера они прокатились на одной из них по одной из торговых площадок столицы Бурятии.
Молодой человек на одной из остановок города безуспешно пытается дождаться автобус. Потом он тормозит упряжку из шести хаски и доезжает до нужной ему остановки. Он встаёт из саней и расплачивается с водителем собак.
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