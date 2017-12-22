Иркутская полиция просит не напиваться на новогодних корпоративах

Полиция Иркутской области призывает граждан не злоупотреблять алкоголем на новогодних корпоративах и праздниках



Как свидетельствует статистика, ежегодно в Иркутской области в состоянии опьянения совершается порядка 7 тысяч преступлений. Очевидно, что абсолютное большинство подобных происшествий могли и не случиться, если бы виновные в них граждане находились в трезвом рассудке, отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.



В уходящем году свыше 400 человек стали жертвами преступлений, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы ГИБДД выявили более 20 тысяч пьяных водителей. По фактам повторного управления автомобилями в нетрезвом виде возбуждено свыше 2 тысяч уголовных дел.



Поскольку последняя декада декабря традиционно насыщена праздничными мероприятиями, сотрудники напоминают о необходимости соблюдения бдительности и осторожности в этот период.



Полиция рекомендует не вступать и не провоцировать конфликтные ситуации с друзьями и близкими, либо посторонними людьми, избегать случайных и сомнительных знакомств, соблюдать чувство меры при употреблении горячительных напитков, внимательно относиться к сохранности своего имущества.



- Кроме того, необходимо внимательно относиться к качеству приобретаемых напитков, - отмечают в полиции.



