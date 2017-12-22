В Улан-Удэ отключат светофор на Иволгинской

25 декабря с 13:00 до 14:00 будет отключен светофорный объект на улице Иволгинской. Отключение произойдёт в районе остановки общественного транспорта «Школа № 44».- Уважаемые водители и пешеходы! Будьте осторожны и соблюдайте правила дорожного движения на указанном участке улицы, - обращаются к горожанам власти Улан-Удэ.

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