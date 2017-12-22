Стало известно, как в новогодние праздники будут работать поликлиники Бурятии

Об этом сообщил минздрав Бурятии



Контроль за работой служб скорой и неотложной медицинской помощи, травмпунктов и дежурно-диспетчерских служб медицинских организаций республики будет усилен в предстоящие праздничные и выходные дни с 30 декабря 2017-го по 8 января 2018 года.



Во всех медицинских организациях будут дежурить смены медицинского и технического персонала.



Поликлиники Улан-Удэ 30 декабря 2017 года, 3 – 6 и 8 января 2018-го будут работать по графику субботы. Более подробную информацию можно узнать в медицинских организациях по месту прикрепления.



31 декабря 2017-го, 1 – 2 и 7 января 2018 года – выходные дни. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

