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Бурятия остаётся аутсайдером в рейтинге регионов по качеству жизни

Бурятия остаётся аутсайдером в рейтинге регионов по качеству жизни
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия оказалась в последней десятке регионов

В России названы регионы с лучшим качеством жизни - первые позиции в рейтинге за 2019 год занимают Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. Об этом говорят результаты исследования, проведённого РИА Новости.

Бурятия заняла 77 место и набрала 31,62 балл из возможных 100. Примечательно, что в рейтинге за 2018 год республика была на той же позиции, но рейтинговый балл был чуть ниже - 30,52.

Согласно данным исследования, последние места также занимают Северная Осетия, Калмыкия, Ингушетия, Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува.

Общими факторами, влияющими на состав последней десятки, стали невысокий уровень социально-экономического развития, отставание по доходам жителей и высокий уровень безработицы.

В большинстве регионов из последней десятки значение сводного рейтингового балла повысилось, что свидетельствует об улучшении показателей, учитываемых при расчёте рейтинга. Тем не менее, дистанция до среднего по стране уровня у этих регионов остаётся довольно значительной, отмечает РИА Новости.

При расчёте рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2019 года столица Бурятии оказалась худшим городом по качеству жизни среди 78 российских городов в рейтинге, составленном экспертами Финансового университета при правительстве России.

Согласно рейтингу, улан-удэнцы дали самые низкие оценки работе местной власти, качеству медицинского обслуживания, развитию образования и культуры, работе системы ЖКХ и благоустройству города.


рейтинг социально-экономическое развитие
 
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