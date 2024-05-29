Улан-удэнка испугалась обвинения в госизмене и перевела деньги мошенники

Она поверила лжесотрудникам Росфинмониторинга и ФСБ



Только за минувшие сутки в полицию обратились 18 жителей Бурятии, обманутых мошенниками. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.



Так, оказалась обманута 50-летняя жительница Улан-Удэ, которая, поверив в выдуманную лжесотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ историю, лишилась 330 тысяч рублей.



Всё началось со звонка «консультанта федеральной службы по финансовому мониторингу» . Девушка заявила, что на имя улан-удэнки открыты счета в различных банках и оформляется кредит на 600 тысяч рублей. А деньги якобы планируются к перечислению внешнеполитическому врагу.



Для улан-удэнки такие сведения стали новостью: никаких подобных действий она не предпринимала. Однако звонившая продолжала убеждать её в достоверности происходящего и советовала в срочном порядке перевести все средства на «безопасный счёт». Легенду поддержал и якобы сотрудник ФСБ, который пригрозил: женщина подозревается в государственной измене, необходимо выполнить все требования «работника Росфинмониторинга», если она не хочет быть привлечена к уголовной ответственности.



Под давлением неизвестных гражданка сняла со вклада в отделении банка 200 тысяч рублей, через банкомат обналичила сбережения в сумме ещё 130 тысяч рублей. А затем, купив по указанию мошенника телефон с поддержкой бесконтактной оплаты и установив на него специальное приложение, перевела все средства на указанные счета. Уже позже она осознала, что стала жертвой интернет-преступников.



Обману подвергся и 49-летний житель Баргузинского района. Мужчина потерял 564 тысяч рублей, оплатив, как он полагал, покупку на сайте мини-трактора и его доставку.



Ещё 24 апреля он оформил онлайн-заказ. Затем, получив договор купли-продажи, по предложению лжеменеджера компании совершил полную оплату.



Однако по прошествии нескольких дней заказ так и не пришёл. Работник фирмы объяснил, что доставка задерживается в связи с майскими праздниками, а потом и вовсе перестал выходить на связь. Трек-номер для отслеживания пути он также не предоставил. После многочисленных попыток дозвониться до продавца мужчина понял, что его обманули.



- Будьте осторожны сами и предупредите об имеющейся опасности своих друзей и близких. Предпринимайте все возможные меры безопасности, чтобы не попасться на удочку телефонных и интернет-мошенников. Помните: если при общении с незнакомцем речь заходит о срочных финансовых операциях – это повод насторожиться, - призывают полицейские.