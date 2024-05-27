Правительство Тувы сделало заявление по резонансному преступлению

Происшествия, Фото: правительство РТ

В соцсетях появилась информация, что местные власти «пытаются замять дело»



Правительство Тува сделало официальное заявление по делу об изнасиловании 10-летнего ребёнка школьниками. Как сообщает официальный портал Республики Тыва, в социальных сетях распространилась информация о попытках «замять дело» в отношении троих молодых людей, обвиняемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребёнка из села О-Шынаа Тес-Хемского района.



Так, сообщается, что правительство Республики Тыва продолжает работу по данному направлению. Так, по поручению главы Тувы уполномоченный по правам ребёнка Саида Сенгии находится на постоянной связи с родственниками ребёнка. Помимо этого, данное дело находится на контроле у председателя следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина и уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.



- В соответствии с российским законодательством никто не вправе вмешиваться деятельность суда, любое лицо, в том числе должностное, обязано воздерживаться от вмешательства в деятельность судьи, а также от каких-либо внепроцессуальных обращений к нему, - заявили в правительстве РТ.



По информации, опубликованной на сайте Верховного суда Республики Тыва, а также Кызылского городского суда, уголовное дело в отношении троих обвиняемых несовершеннолетних находится на рассмотрении в составе коллегии трёх судей. Уголовное дело рассматривается судом и находится на стадии судебного следствия, уже исследованы доказательства, представленные стороной обвинения. На данный момент исследуются доказательства, представляемые стороной защиты. Судебные заседания идут по 2 раза в неделю.



- Несовершеннолетние подсудимые обвиняются в совершении преступления против половой неприкосновенности личности. Данная категория дел рассматривается в закрытом заседании, чтобы не разгласить сведения, которые могут негативно отразиться на дальнейшей судьбе, в том числе и несовершеннолетнего потерпевшего. По этой причине лица, не являющиеся участниками процесса, представители средств массовой информации на судебные заседания не допускаются, а сведения об обстоятельствах рассматриваемого дела не подлежат разглашению, - заявили в правительстве РТ.



