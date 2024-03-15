В Иркутской области осудили 24-летнего отцеубийцу

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Он наносил удары ножом в шею



В Тайшете суд вынес приговор 24-летнему молодому человеку за убийство родного отца. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Иркутской области.



Семейная драма произошла 11 ноября 2023 года в частном доме в селе Конторка Тайшетского района. Во время совместного застолья со спиртным родные поссорились. Молодой человек стал избивать своего 43-летнего отца сначала кулаками, а затем схватил нож и нанёс множество ударов по шее. В результате отец скончался на месте.



Полицию вызвала мама убийцы.



Суд признал подсудимого виновным в преступлении. Отцеубийце назначено 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.



